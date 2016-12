KIOSQUE : Mahmoud Thiam, un ancien ministre guinéen arrêté aux États Unis pour corruption

Selon la plainte , Mahmoud Thiam, un ancien ministre Guinéen des mines et citoyen américain, aurait été payé 8,5 millions de dollars par un conglomérat chinois non identifié, en échange des droits exclusifs sur « de nombreux secteurs de l’économie guinéenne» en plus du contrôle de l’exploitation minière dans le pays. Thiam était ministre des mines en 2009 et 2010, selon les procureurs fédéraux à New York. La plainte a été déposée devant la cour fédérale de Manhattan.