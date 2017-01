KIOSQUE : L'incroyable histoire du clan Trump…

Trump? Ce n'est pas seulement le nom du 45e président des Etats-Unis, qui prête serment ce vendredi 20 janvier à Washington, à l'issue d'une campagne inédite dans laquelle un improbable candidat Républicain a "ubérisé" l'élection. C'est aussi celui d'une famille qui, en trois générations, a tout conquis -argent, célébrité, pouvoir. Un clan soudé autour du patriarche de 70 ans: une épouse et deux "ex", cinq enfants dont trois avec des conjoints (et les huit petits-enfants qui vont avec), sans oublier trois frères et soeurs, dont une juge fédérale très respectée. Une ribambelle de Trump! Mais il y a plus. Trump est aussi -et surtout?- le nom d'une marque connue de tous les Américains, qui se décline dans l'immobilier, l'hôtellerie, la téléréalité, les bijoux, le golf, le vin ou encore les vêtements pour les kids. Ce nom scintille en lettres dorées sur les plus belles avenues de New York. Bienvenue dans l'univers bling-bling qui a magnétisé les électeurs, et suscite déjà de nombreux conflits d'intérêts.

A quelques jours de Noël, au numéro 725 de la 5e avenue, plusieurs rangées de barrières protègent la Tour Trump, symbole de la réussite de Donald Trump : 58 étages à quelques pas de Central Park, dont trois réservés à son usage personnel et un au quartier général de sa société, la Trump Organization. Le coeur du réacteur. C’est là que se prépare la succession du CEO Donald Trump, dont les trois enfants adultes, Donald Jr, Ivanka et Eric, nés de son premier mariage avec la skieuse tchèque Ivana Zelnickova, ont chacun le titre de vice-président, sans précisions claires sur leurs attributions. C’est là aussi que le président élu consulte des personnalités pour composer son gouvernement, en attendant de s’installer à la Maison- Blanche, à temps plein …ou à temps partiel. C’est là encore que devrait demeurer, au moins temporairement, la nouvelle First Lady, Melania Trump, ex-mannequin d’origine slovène, qui ne souhaite pas imposer un changement d’école en cours d’année à son fils Barron, 10 ans, le plus jeune de la nouvelle génération.

Face aux ascenseurs, deux caméras de télévision campent 24 heures sur 24 dans le hall de marbre rose. Mais ce lundi 19 décembre, où se déroule le vote des grands électeurs qui confirmera l’élection de Donald Trump, « il n’est pas là », chuchote un majordome. Avec son équipe de campagne, le maître des lieux fête sa victoire à Mar-a-Lago (Floride), l’une de ses nombreuses résidences de luxe. Malgré les contrôles policiers, le public fait patiemment la queue pour entrer dans la Trump Tower, qui abrite le plus grand magasin Gucci du monde et la célèbre joaillerie Tiffany, dont Donald Trump et sa deuxième épouse, la top model Marla Maples, ont emprunté le nom pour baptiser leur fille, aujourd’hui âgée de 23 ans - « elle rêve de devenir une star de la chanson ou de la comédie », s’amuse Marie-Monique Steckel, directrice de l’Alliance française, où la demoiselle a appris, tout un été, la langue de Molière.

Steacks, parfums, cravates

Au pied de l’immense sapin, le restaurant de la Trump Tower fait salle comble. Les amateurs peuvent y déguster un de ces « Trump steacks » dont le futur président a lui-même vanté les mérites dans un spot télévisé. Au Trump Store, les casquettes et T-shirt à son nom, souligné de son slogan de campagne - « Make America Great Again » - partent comme des petits pains. Mais aussi les chemises blanches, les boutons de manchette et les cravates au nom de Trump, ainsi que les parfums - « Empire », « Success by Trump » - que la Trump Organization a lancés avec le fabricant de sèche-cheveux Parlux. Trop masculin ? Ces dames peuvent toujours visiter la boutique « Ivanka Trump », la marque de bijoux créée par la fille du président qui, à l’image de son père, capitalise sur son célèbre patronyme. Et s’affiche en photo à l’entrée.

Au Trump Bar, c’est le dilemme : comment choisir entre un « Martini du milliardaire », un « Boardroom » (conseil d’administration) ou un « You’re fired ! » (Vous êtes viré !) ? C’est par cette phrase rituelle que le Donald Trump de The Apprentice (L’Apprenti) faisait sortir les candidats de l’émission de téléréalité qu’il a animée pendant douze « saisons » sur la chaîne NBC et que plus de 40 millions d’Américains ont suivie. Mettant en scène un boss en quête d’un manager, ce programme a contribué à la popularité du futur candidat Trump. Devenue entretemps The Celebrity Apprentice (L’Apprenti célébrité), l’émission a repris début janvier pour la saison 2017, mais évidemment sans son créateur. C’est Arnold Schwarzenegger, ex-Terminator au cinéma et ex-gouverneur de Californie dans la « vraie vie », qui a pris le relais.

« Donald Trump veut être l’incarnation du rêve américain », souligne Gwenda Blair, auteure d’une biographie familiale et professeure à l’université Columbia. Mais loin d’être un self-made man comme il le laisse entendre, le nouveau président a mis ses pas dans ceux de son père et de son grand-père, le pionnier de la famille. Originaire de Kallstadt, au sud-ouest de l’Allemagne, Friedrich Drumpf débarque à New York en 1885, sans le sou, à 16 ans, devient Trumpf par une erreur de l’officier de l’immigration, puis se débarrasse de son « f » final en prenant la nationalité américaine : il ne garde que les cinq lettres qui claqueront bientôt tel un slogan publicitaire. Frederick Trump, c’est son nom désormais, suit l’une des dernières ruées vers l’Ouest, construisant des hôtels dans lesquels les chercheurs de minerai trouvent du réconfort - c’est-à-dire de l’alcool et des femmes. C’est en homme riche qu’il revient dans son village natal pour épouser Elizabeth Christ et la ramener, en 1906, à New York.

200 millions à partager

A chaque période, son style de réussite. « Chacun des trois Trump qui ont bâti l’empire familial a très vite compris son époque », analyse Gwenda Blair. Si le grand-père de Donald a été l’un des derniers immigrants à faire fortune grâce à la « Frontière », son père, Fred, est passé maître dans l’art de récolter les subventions du New Deal pour construire des logements destinés à la classe moyenne. Il comprime les coûts et empoche la différence… En quelques décennies, il fait fructifier la société Elizabeth Trump & Son créée par sa mère. En 1976, chacun des enfants et petits-enfants de Fred, dont Donald, reçoit 1 million de dollars pour démarrer dans la vie. A son décès, en 1999, la fortune à partager entre ses quatre enfants (Fred, le fils aîné, étant décédé), s’élève à 200 millions de dollars. Que faire de cet héritage ? Une marque célèbre ! C’est ainsi que Donald se distinguera de ses deux prédécesseurs.

Tout au sud de Brooklyn, à Sheepshead Bay, les 2 700 logements de brique rouge construits par Fred Trump ont des allures de banlieue moscovite, avec leur douzaine d’immeubles tristement identiques. Aujourd’hui comme hier, immigrés russes et rescapés de la Shoah peuplent ce quartier qui résonne d’accents slaves. Si loin de Manhattan et de ses lumières ! C’est vers elles que regarde le jeune Donald Trump, qui a travaillé cinq ans au côté de son père - « mon mentor », dit-il -, celui-là même qui martelait à ses fils : « You must be a killer » (« Sois un tueur »). Donald a de grandes ambitions depuis que son père l’a envoyé étudier à la Wharton School of Finance, dans une université de l’Ivy League - le parcours-type de cette élite que le candidat de 2016 fustigera dans sa campagne.

« Donald Trump a bâti sa réputation en vendant de l’immobilier, mais ce qu’il a cherché à vendre depuis toujours, c’est Donald Trump », décryptent Michael Kranish et Marc Fischer, auteurs d’une biographie à laquelle ont contribué une vingtaine de journalistes du Washington Post. Après s’être fait connaître en transformant l’ancien hôtel Commodore de la gare de Grand Central, infesté de rats, en un hôtel Hyatt flambant neuf (1978), il appose son nom sur toutes ses propriétés : Trump Tower sur la 5e avenue (1983), Trump Building à Wall Street (1996), Trump Place près de l’East River (1997), Trump World Tower (2001) près de l’ONU... Chaque opération est médiatisée à grand bruit par son promoteur. « Ce qui est amusant, c’est que même un article critique, qui peut vous blesser personnellement, peut avoir de la valeur pour vos affaires », témoigne le futur président dans son premier best-seller, L’art du deal, en 1987. Viendront les golfs, casinos et autres activités dont le seul point commun est la marque Trump, de l’eau en bouteille aux concours de Miss USA et Miss Univers. C’est une de ces anciennes reines de beauté, d’origine mexicaine, qu’il a aimablement traitée de « Miss Piggy » pendant sa campagne.

Le Trump businessman, meilleur en marketing qu’en gestion, est pourtant loin de gagner à tous les coups. Après son succès électoral, il a ainsi accepté de payer 25 millions de dollars pour dédommager près de 6 000 étudiants de feu la Trump University, afin d’échapper à un procès programmé le 28 novembre ! Equipe de football, compagnie aérienne, casinos à Atlantic City… La maison Trump est chroniquement surendettée. A quatre reprises, certaines activités doivent être placées sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites : en 1991, 1992, 2004 et 2009. « Grâce à cela, il n’a pas payé d’impôts pendant vingt ans ! rappelle Gwenda Blair. Et il considère que les Etats-Unis doivent faire comme lui : ne pas rembourser leurs dettes. » Pour le nouveau président, ces agissements ne sont qu’une preuve de son habileté ! Que vaut aujourd’hui son « empire » ? Il en a toujours exagéré la valeur, mais semble s’être détourné du business ces derniers temps. « Trump n’est qu’un acteur mineur du marché de l’immobilier, estime un avocat newyorkais. On ne l’a pas vu conclure un seul deal depuis au moins quinze ans. » Mais comme son groupe n’est pas coté en Bourse et que tout y est opaque, de l’organigramme jusqu’aux comptes, il est bien difficile d’y voir clair.

Homme de clan, Donald Trump peut compter sur le soutien indéfectible de ses proches, en particulier ses trois enfants adultes, Donald Jr, Ivanka et Eric. Meetings, interviews, messages sur Twitter : tous ont contribué au succès de sa campagne. « Donald fait confiance à ses enfants », assure Gwenda Blair. Une « pièce rapportée » s’est glissée dans ce petit cercle : l’habile Jared Kushner, le gendre passé maître dans l’art d’exploiter la « data », ces précieuses données informatiques qui révolutionnent les modèles économiques des entreprises - et aussi les modèles politiques. C’est sans doute le secret de la victoire électorale de Trump.

Voyage au Japon en famille

Le parcours du trentenaire ressemble à celui de son beau-père, la discrétion en plus : il a repris la direction d’une affaire immobilière familiale après que son père… s’est retrouvé en prison pour évasion fiscale et fausses déclarations. Puis il a revendu le patrimoine de l’entreprise, concentré dans le New Jersey, pour acquérir une tour à Manhattan, sur la 5eavenue ! Son influence sur le nouveau président est indéniable : c’est lui qui a pesé pour que le candidat à la vice-présidence soit le gouverneur de l’Indiana, Mike Pence, et non Chris Christie - l’ancien procureur qui avait fait emprisonner son père. Avec son épouse Ivanka, il a déjà accompagné Donald Trump au Japon, en novembre. Nommé conseiller spécial le 9 janvier, il le suivra à Washington. Tandis qu’à New York, Donald Jr et Eric auront pour mission de veiller aux intérêts familiaux.

