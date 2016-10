KIOSQUE / IN MEMORIAM : la mort de Kenneth Thompson, l'avocat de Nafissatou Diallo

Cet accord aux termes confidentiels avait mis fin aux poursuites engagées au civil contre l'ancien patron du FMI, accusé d'agression sexuelle le 14 mai 2011 dans sa suite du Sofitel par Mme Diallo, une femme de chambre guinéenne. Les poursuites au pénal avaient été abandonnées dès août 2011, en raison de mensonges de Mme Diallo sur des épisodes de sa vie passée. En tant qu'avocat, M. Thompson s'était spécialisé dans la défense des minorités aussi bien raciales, religieuses ou sexuelles. "Il incarnait les plus hautes valeurs du droit", s'était battu "efficacement pour les droits civiques", et représentait comme procureur "une voix importante pour réformer le système criminel américain", a déclaré le gouverneur de l'Etat de New York, Andrew Cuomo, dans un communiqué. Son adjoint Eric Gonzalez occupera son poste dans l'attente d'une nouvelle élection.