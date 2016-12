KANKAN : les partenaires et la question agricole

L’objectif de ce projet pilote financé par la FAO est de mettre au point une nouvelle démarche stratégique permettant de mieux valoriser les produits forestiers non ligneux notamment, le beurre de Karité, tout en préservant l’équilibre des écosystèmes forestiers.

Il vise à soulager les groupements de femmes dans la pénible extraction du beurre de karité, et contribuer à leur autonomisation financière. Ainsi l’intervention de la FAO va essentiellement porté sur le traitement et la transformation du fruit en beurre de Karité; l’achat des équipements appropriés pour la transformation; l’appui à l’organisation et au renforcement des capacités des acteurs et actrices de la filière; le suivi de la commercialisation et la protection des peuplements naturels.

Madame la Coordonnatrice Résidente du Système des Nations unies en Guinée a indiqué dans son intervention qu’avec le lancement de ce projet, le Système de Nations Unies prouve son attachement à l'amélioration de la sécurité alimentaire et l’augmentation des revenus des populations rurales de la Guinée de façon générale et de Kankan de façon particulière avant d’ajouter que l’impact direct du projet se traduira par l’amélioration de la sécurité alimentaire, les revenus des femmes ainsi qu’une meilleure protection de l’environnement à travers une meilleure gestion du potentiel d’arbres de karité.

Madame la Ministre de l’action sociale, de la promotion féminine et enfance en procédant au lancement du projet s’est réjouie du fait que ce sont les groupements de femmes qui sont principaux bénéficiaires avant de s’engager à accompagner la mise en œuvre <wbr />du projet pour que sa réussite soit gage de démultiplication en faveur d’autres <wbr /> groupements dans d’autres régions du pays.

Mamadou Aliou DIALLO pour GCI