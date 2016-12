NABAYA: le Comité de pilotage évalue et projette

Dans son discours de bienvenue, le Général Mohamed Gharé a salué le choix de sa région comme <wbr />la volonté manifeste du Système des Nations Unies d’améliorer les conditions de vie des populations de Kankan Nabaya qui signifie ''Hospitalité'' avant d’ajouter que le PCK suscite beaucoup d’espoir auprès des collectivités rurales et solliciter la mise en œuvre d’une stratégie pour mobiliser plus de moyens pour impacter les conditions d’existence des populations défavorisées de la région.

Madame la Coordonnatrice du Système des Nations Unies après avoir souhaité la Bienvenue aux participants au nom des agences du Système des Nations Unies a adressé ses remerciements aux membres du Gouvernement présents au Comité de pilotage (2016) du PCK <wbr />: "Mes remerciements vont également à l’endroit de Monsieur le Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation ainsi que de Madame la Ministre de l’Action Sociale, de la Promotion Féminine et de l’Enfance qui ont bien voulu nous faire l’honneur et l’amité en acceptant de faire le déplacement à Kankan pour nous accompagner dans toutes les visites de terrain depuis notre arrivée. Votre présence effective ici témoigne d’une part de la qualité des relations entre le Système des Nations Unies et le Gouvernement Guinéen, et d’autre part de votre intérêt et de votre engagement pour le développement de la région administrative de Kankan".

Madame Séraphine Wakana a ensuite rappelé "qu’en 2013 le Système des Nations Unies (SNU) en Guinée, en concertation avec les autorités de la Région Administrative de Kankan, avait opté pour la formulation et la mise en œuvre du Programme Conjoint des Nations Unies pour la Région Administrative de Kankan (PCK) pour la période 2013-2017. Ce Programme qui a effectivement démarré en Avril 2013 avec pour zones prioritaires d’intervention les préfectures de Kankan, Kérouané et Mandiana visait principalement à soutenir les efforts des autorités nationales en matière de genre et d’équité au niveau local à travers l’autonomisation socioéconomique et citoyenne des femmes et des jeunes au sein des collectivités locales.

La mise en œuvre de ce programme a été entravé par la survenance de la maladie à virus Ebola en Mars 2014 qui a conduit à la réallocation des ressources matérielles et financières initialement programmées au bénéfice des interventions liées au PCK en faveur de la lutte contre Ebola.

Après trois ans de mise en œuvre et au regard des résultats mitigés du Programme, le Système des Nations Unies en Guinée s’est accordé sur la nécessité de mener une revue critique afin de statuer quant à sa pérennité au-delà de 2017".

Dans cette perspective, le PCK révisé est conçu comme programme pilote permettant de tester l’opérationnalisation des orientations prises par l’Equipe Pays qui a défini les domaines de concentration devant guider les interventions du SNU en Guinée à savoir <wbr />:(i) Accélération du processus de création d’emplois décents pour les jeunes et les femmes en vue de leur autonomisation <wbr />; (ii) Consolidation du dialogue social et de la cohésion nationale pour la finalisation du processus électoral <wbr />; (iii) Amélioration de la résilience et de la gouvernance du système de santé <wbr />et (iv) Renforcement des capacités institutionnelles et managériales. Le PCK servira aussi d’outil pour l’identification des forces et faiblesses dans la perspective de la généralisation de l’approche « Delivering As One » dans le cadre du prochain UNDAF 2018-2022.

D’une manière générale, ce programme conjoint a pour but de contribuer à l’accélération de la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) en Guinée à travers un soutien aux efforts des autorités nationales en matière de promotion du genre, l’amélioration des conditions de vie et d’autonomisation socioéconomique et citoyenne des femmes et des jeunes dans région de Kankan.

Le Ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation en ouvrant les travaux a encore une fois remercié le Système des Nations unies pour ses efforts constants d’amélioration des conditions de vie des populations avant de revenir sur le degré d’ancrage et d’appropriation par les populations bénéficiaires des réalisations des agences du Système des Nations Unies en citant l’exemple de la plateforme multifonctionnelle réalisé à Fandja qui a été visitée hier par la Mission conjointe. Il a ensuite insisté sur la nécessité de renforcer la gouvernance local et la politique de décentralisation dans l’optique d’un développement durable avant de formuler le vœux que le PCK s’inscrive fans les priorités du Plan Quinquennal 2018-2022.

Deux présentations importantes ont marqué le démarrage des travaux. Il s’agit de la Présentation des Objectifs du Développement Durable / Lancement du Rapport sur le Développement Humain en Afrique 2016 par Therese Niyondiko, Programme Specialist, Gender and Peacebuilding RCO/PNUD. Cette présentation a été suivie la remise officielle par Mme la Coordonnatrice du SNU à Mme la Ministre de l’Action sociale, de la promotion féminine et de l’enfance <wbr />du Rapport sur le développement Humain durable édition 2016 dont le thème est <wbr />: Accélérer les progrès vers l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et d’un Rappel du contexte actuel de la région et résultats stratégiques visés par la deuxième phase du Programme Conjoint des Nations Unies pour la Région Administrative de Kankan (PCK-2017) par Aboubacar Sylla, Coordonnateur National PCK.

La rencontre prendra fin cet après-midi par la Présentation et l’adoption du projet de Procès-Verbal de la Session du comité de pilotage 2016 du PCK et un Point de Presse impliquant le Monsieur le Gouverneur de la Région Administrative de Kankan, Monsieur le Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Madame la Ministre de l'Action sociale, de la Promotion féminine et de l'Enfance et Madame la Coordonnatrice Résidente du SNU en Guinée.

Mamadou Saliou DIALLO pour GCI