KAGBELE-KM36: les forces de l’ordre déguerpissent…

Sur les lieux de déguerpissement, le commandant de la gendarmerie de la localité de Km 36, indique qu’il était nécessaire et normal pour lui, de donner l’ordre à ses hommes de procéder au déguerpissement ‘’sans merci’’ des hangars et autres petites installations des commerçants, qui squattent les artères de manière spontanée et sauvage. Une action engagée pour mettre fin aux embouteillages insensés, mais aussi d’éviter aux occupants indélicats de probables accidents.

Pour le commandant de la gendarmerie de Km 36 : « Ces opérations de déguerpissement des artères principales vont être constantes. C’est pourquoi, j’ai même ordonné à mes hommes de mettre feu à toutes les installations anarchiques, tout au long de ces artères. Nous irons très loin dans notre décision de déguerpissement, jusqu’à ce que les gens nous comprennent dans nos actes civiques » ‘’

No comment !?

Léon KOLIE pour GCI

© 2016 GuineeConakry.Info