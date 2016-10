JOSEPH KABILA : des propos en clair-obscur

Des propos presque murmurés en swahili, une langue qu’il parle parfaitement, mais lâchés dans le style serpentin qui lui est propre. Une déclaration faite à Dar es Salam, alors qu’à Kinshasa l’opposition appelle encore à la mobilisation générale le 19 octobre contre le pouvoir de… Joseph Kabila ! Elle exige la détermination claire et nette du ‘’rais’’ face au flou savamment entretenu autour de lui quant à l’organisation prochaine des élections.

Tshisékédi comme un arbitre de foot

Etienne Tshisékédi, le ‘’timonier de l’opposition’’ qui hume dans l’air du temps son ‘’avènement’’, distribue déjà des cartes jaunes contre Kabila, pour lui signifier un avertissement, qu’il veut bien sonore, avant de sortir le 19 décembre prochain le carton rouge comme un arbitre de foot, pour la sortie sans management de l’actuel président congolais.

Kabila était encore en Tanzanie le 6 novembre 2015, il y a moins d’un an pour assister à l’investiture du « président balayeur » John Pombe Joseph Magufuli, pourtant détenteur d’un PhD en chimie de l’Université de Dar es-Salaam ! Kabila est aussi là pour consolider ses alliances et glaner de nouvelles par l’entremise de celles existantes. Un travail de fourmi que favorise son tempérament bien trempé.

Quête têtue d’un troisième mandat

Le moins que l’on puisse écrire, est que sa dernière sortie n’est point un épiphénomène; elle relève d’une volonté calculée de sonder en profondeur l’opinion publique et l’opposition politique, dans l’objectif couvé mais bien soupçonné de tous : la quête têtue d’un troisième mandat.

Hypothétique et quasi certain à la fois, ce mandat ne sera pas la ‘’sinécure maligne’’ qu’il souhaite, car les populations congolaises ‘’réveillées’’ par les vieux briscards de la politique nationale, sont désormais, comme elles l’ont démontré, prêtes à l’affrontement, pour se délivrer d’un pouvoir dont le harnais annihile leurs volontés de démocratie et liberté vraies.

