KABILA AU VATICAN : les 20 minutes de vérité du pape

Vingt minutes. Vingt sacrées minutes que le pape François a accordées au président Joseph Kabila, venu le voir en ce lundi, 26 septembre 2016. Ce rendez-vous qui a surpris plus d’un, a été l’occasion pour les deux hommes de se parler. Parler vrai, autour de la situation en RD Congo, qui vit au rythme d’un dialogue impétueux et de soubresauts sociaux soutenus par une misère ambiante et une exploitation plus que voyante.