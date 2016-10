JUSTICE 28 SEPTEMBRE: L'Avipa à un procès en 2017

Dans ce cadre, Asmaou Diallo a déclaré que : ''l'appui de Osiwa vise donc à intensifier la communication autour de ce thème à travers des ateliers, des points de presse, des séances de formation et de sensibilisation''. Elle a, en outre, ''regretté le silence du premier responsable du pays et des hommes politiques dans ce dossier, qui étaient à l'époque des faits, membre des forces vives, qui avaient alors appelé à manifester contre la junte militaire au pouvoir.''

La présidente de L'Avipa Asmaou Diallo a dans une déclaration annoncé que le projet de ''saisine des juridictions nationales et internationales sur le dossier du 28 septembre 2009'' est un processus d'interpellation des autorités politiques et judiciaires afin d'honorer l'engagement tenue pour la réalisation d'un procès en 2017.

Ce projet de l'Avipa dont le but est d'alerter les autorités et l'opinion pour la tenue d'un procès en 2017, est également accompagné par l'organisation de défense des droits humains(OGDH) et l'association des victimes du camp Boiro (AVCB).

Le vice-président de l'OGDH Elhadj Malal Diallo a pour sa part, expliqué que le but c'est sensibiliser, '' Notre mission en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme et dans ce cas nous nous somme portés partie civile dans le procès futur. Notre souhait ardent est de voir un procès le plutôt possible et en Guinée. C'est important pour nous, il ne s'agit pas de dire que c'est le CNND, chacun devra répondre individuellement de ces actes'' a-t-il souhaité.

L'avocat coordinateur des avocats des victimes du 28 septembre Maître Barry a tenu à lever l'équivoque sur la question de la CPI, '' l'ONU qualifie ces crimes comme étant des crimes contre l'humanité. C'est pour cela que la tenue d'un procès est un impératif, un passage obligé. Tôt ou tard, un procès se tiendra que ce soit en Guinée ou sur le plan international. Nous allons continuer le lobbying pour que justice soit rendue'' a laissé entendre l'avocat.