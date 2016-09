DEMOCRATIE: 15 Septembre, la journée internationale

Il y a un an, les gouvernements du monde entier décidaient d’un programme ambitieux de développement durable pour les prochaines 15 années, sachant que les souhaits des uns et des autres n’étaient pas si compliqués que cela et qu’il fallait pour ce faire transformer la manière dont fonctionnaient nos économies et nos sociétés.

Les gens veulent de se nourrir et se loger; acquérir une éducation, avoir accès à des soins de santé et à davantage de perspectives économiques. Ils veulent vivre sans crainte. Ils veulent pouvoir faire confiance à leurs gouvernements ainsi qu’aux institutions internationales, nationales et locales. Ils veulent qu’on respecte pleinement leurs droits de l'homme et souhaitent jouer un rôle plus important dans les décisions qui les touchent.

Chacun des objectifs de développement durable reflète, à sa manière, des souhaits prioritaires communs aux habitants de la planète tout entière. Les 17 objectifs constituent une trame complexe de problèmes, de choix et de possibilités auxquels font face les gens dans leur vie de tous les jours. Pour avoir des lendemains meilleurs, il faudrait apporter des réponses intégrées à ces défis indissolublement liés entre eux.

Les principes démocratiques transparaissent dans l’ensemble du Programme, comme un fil d’or, s’agissant de l’accès universel, de biens publics, de soins de santé, d’éducation, de logements sûrs et de perspectives de travail décent pour tous. Dans l’objectif 16, il est question directement de démocratie, avec un appel en faveur de sociétés n’excluant personne et d’institutions responsables.

Les objectifs révèlent une dynamique importante : une gouvernance démocratique efficace accroît la qualité de vie pour tous; et le développement humain est plus à même de s’enraciner lorsque les gens ont réellement leur mot à dire dans leur propre gouvernance et la possibilité de partager les fruits du progrès.

Notre nouveau programme ambitionne de ne laisser personne à la traîne, ce qui veut dire qu’il faut tendre la main à ceux que l’on voit et entend rarement, qui n’ont aucune voix au chapitre et aucun groupe qui s’exprime en leur nom. Pour mettre en œuvre les objectifs, il nous faut une société civile active et forte, qui tienne compte des personnes faibles et des laissés-pour-compte. Nous devons défendre la liberté de la société civile d’agir et d’accomplir cette tâche essentielle.

En cette Journée internationale de la démocratie, renouvelons notre engagement en faveur de la démocratie et de la dignité pour tous."