JOURNEE INTERNATIONALE DES FILLES: Plan Guinée célèbre les Droits des filles !

Célébrée cette année sous le thème '' Progrès des filles, progrès vers les objectifs du développement durable'', l'honneur était ce mercredi, entièrement dévolu aux jeunes filles durant cette cérémonie. Elles ont notamment eu l'honneur de lire l'ensemble des discours officiels, avec à la clef, la prestation artistique d'un orchestre de jeunes garçons et filles, qui ont égaillé l'assistance.

Pour revenir aux discours, le représentant pays de Plan international, Francis Sala Diakanda a estimé qu'à l'occasion de cette cinquième année de célébration qui est jour décisif, « il est opportun de mettre en lumière les obstacles uniques et manifestes que rencontrent les filles lorsqu'elles souhaitent apprendre, diriger, décider, et s'épanouir ».

Le représentant de Plan Guinée a souhaité à l'occasion de cette journée internationale de la jeune fille, que « des filles du monde entier prendront la relève et incarneront le temps d'une journée, des personnalités dirigeantes dans les domaines de la politique, de l'économie et du social. En collaboration avec nos partenaires, nous souhaitons mettre plus que jamais les filles sous les feux de la rampe et en encourager d'autres à rejoindre notre mouvement d'envergure mondiale !»

Selon lui, des millions de filles sont invisibles pour les gouvernements et les décideurs politiques par ce que, estime-t-il, elles ne font pas l'objet d'un recensement et que l'on ne peut d'après lui, dénombrer les filles qui abandonnent l'école, en raison de mariages précoces, d'une grossesse, ou de la violence, le nombre de filles qui accouchent avant leur 15 ème anniversaire, ou le nombre d'heures qu'elles passent à travailler chaque jour. Il pense que l'existence de données sur ces différents aspects pourraient inverser la tendance, en permettant aux politiques d'orienter les décisions et les investissements adéquats qui pourront changer la vie de ces millions de jeunes filles ou femmes à travers le monde.

En somme, le représentant de Plan Guinée a invité les acteurs à promouvoir leurs droits à plusieurs niveaux. Notamment individuel, social, communautaire et institutionnel. « C’est dans cette logique que Plan international Guinée en appelle à tous les acteurs à se joindre à son initiative mondiale, en vue de faire du mouvement ''Parce que je suis une fille'', un espace de plaidoyer en faveur de la réalisation des droits des filles en Guinée et dans le monde'' a-t-il insisté.

Le ministère de l'action sociale et de la promotion féminine, qui est l'autorité principale de décision et de planification politique de la question genre, a profité de cette célébration pour lancer officiellement sa campagne nationale de lutte contre les mariages précoces, avant de se féliciter de l'implication de tous les acteurs, pour la réussite de cette journée internationale de la jeune fille. La ministre a déclaré que la mise en œuvre de politiques viables qui puissent permettre l'épanouissement de la jeune fille, sera son cheval de bataille. D'où le lancement de cette campagne de lutte contre les mariages précoces. Sanaba Kaba entend ne ménager aucun effort dans l'atteinte des objectifs du développement durable(ODD) pour le bien-être de la jeune fille.

Plusieurs structures associatives féminines ont pris part à cette célébration comme la Coalition des femmes leaders de Guinée ou le Parlement des enfants de Guinée, dont la jeune fille présidente Idrissa Bah, a fait son discours de plaidoyer en faveur du respect des droits des enfants.

La fête a été clôturée dans une ambiance totalement festive avec à l'honneur, un orchestre composé de jeunes filles et garçons aux talents promoteurs.

Mamadou Aliou Diallo pour GCI

