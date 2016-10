JMA/TELEFOOD 2016: la FAO à Koba

L’événement a regroupé plusieurs personnalités notamment ; la Ministre de l’Agriculture, la Ministre de l’Environnement des eaux et forêts, la Coordinatrice résidente du Système des nations unies, le Représentant du PAM, le Représentant de la FAO, le Gouverneur de la région administrative de Boké, le Préfet de Boffa, le sous-préfet et le Maire de Koba, les 7 sous-préfets de Boffa, le patriarche de la Basse Guinée ainsi que de nombreux cadres venus des départements sectoriels concernés, des institutions internationales, des ONG et des organisations et coopératives paysannes. Outre ces personnalités, il faut noter une forte mobilisation des populations rurales de Koba et des localités voisines.

Plusieurs discours ont marqué le coup d’envoi de la célébration des festivités de cette édition. Pour la Ministre de l’Agriculture Jacqueline Marthe Sultan qui a présidé cette cérémonie, « le thème de cette année est d’autant plus pertinent qu’il nous interpelle tous. Paysans, décideurs ; à changer de comportement en faveur de systèmes de production plus responsables et respectueux des ressources naturelles et de l’environnement contre des pratiques plus dévastatrices telles que la culture sur brûlis et la déforestation ».

Après avoir livré la déclaration solennelle du Directeur général de la FAO, la Coordinatrice résidente du Système des nations unies en Guinée, Séraphine Wakana s’exprimant au nom de la famille One UN, a réitéré « la disponibilité de l’équipe pays des Nations Unies toute entière,, à soutenir la Guinée dans ses efforts de développement et l’offre de coopération à tous les partenaires de développement de la coopération bilatérale et multilatérale, de la Société Civile et du Secteur Privé, pour consolider les acquis de la lutte contre la faim et la malnutrition et poursuivre ensemble la recherche de la sécurité alimentaire pour tous».

Ayant pour but de sensibiliser le public et les dirigeants sur les questions de la pauvreté et la faim, la Journée mondiale de l’alimentation/Telefood est aussi l’occasion pour les acteurs du secteur rural de valoriser les produits issus de l’agriculture, l’élevage, la pêche et de l’artisanat.

Ainsi, pour cette année, 20 stands installés à cet effet ont permis aux paysans, aux coopératives et organisations du secteur rural, aux structures étatiques ainsi qu’aux partenaires techniques et financiers d’exposer au public leurs produits et articles. Une occasion pour les décideurs et consommateurs mobilisés pour la circonstance, de s’enquérir des réalités du marché des produits du secteur rural.

A l’instar des années précédentes, une course contre la faim sur une distance de 2 km a été organisée et une cinquantaine d’élèves de la localité de Koba y ont participé. A l’issue de la compétition, les 6 meilleurs, filles et garçons ont été primés par la FAO.

Partant du thème de cette année, la FAO a préparé et mis à la disposition du Ministère de l’Environnement des eaux et forêts, une pépinière d’essences forestières et des foyers améliorés afin de protéger la localité face aux impacts du changement climatiques. Préparée sur une superficie de 420 m2 cette pépinière produira 460 plants d’anacarde et 7746 plants de gmelina pour reboiser 6 hectares dans les villages de Bassengué, Katèpe et Khatia dans la sous-préfecture de Koba. A long termes, les villages bénéficiaires pourront également tirer profit des fruits de ces plants notamment en ce qui concerne l’anacarde.

Quant aux foyers améliorés, ils ont été offerts à 30 ménages identifiés dans la localité. De quoi réjouir la Ministre de l’environnement : « le département que je dirige, se réjouit vivement à de toute l’attention que la FAO lui porte à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de l’alimentation. Nous exprimons toute notre gratitude à la FAO et nous rassurons que ces foyers améliorés et cette pépinière seront effectivement remis aux bénéficiaires ».

Dans le cadre de cette même célébration, la FAO a procédé à la remise d’intrants agricoles dont deux tonnes d’urée technique et deux tonnes de NPK aux six meilleurs groupements de producteurs de la localité.