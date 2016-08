JEUX OLYMPIQUES : Spectacle désolant au Niger !

Diffusé en boucle sur la télévision nationale du Niger, ces images qui vont au-delà du comble ont été diffusées sans retenue. Salissou Ada avait- il le sens de l’Etat en exposant, tel un cambiste (marchand de devises), de grosses liasses de billets sur son bureau destinées au vice-champion olympique Alfaga ?

Pourtant, c’est bien ce qu’a fait le ministre nigérien des sports lors de l’accueil des athlètes de son pays. Ridicule attitude de la part d’un homme qui arbore les attributs de la République, non moins le chef de la délégation nigérienne au Brésil!

S’il faut convaincre de la sincérité présidentielle il est clair que cette publicité « politico-sportive » n’en valait pas la peine. On se demande qui a ‘’conseillé’’ Salissou Ada dans ce sens ? Des réserves sont à enregistrer quant à savoir si les heureux récipiendaires de ces liasses, sont sortis du Ministère des Sports avec l’entièreté de leur pactole ; étant donné que le cash crée bien souvent une générosité spontanée.

Le ministre indélicat a oublié le plus important : les récipiendaires se retrouvent exposés à toutes sortes de danger, car les personnes de mauvaises intentions auront eu argument pour s’en prendre à eux. Autrement dit, l’argent n’aime pas le bruit ! Que Salissou Ada adopte la remise « normale » avec un mode de paiement plus « civilisé » et moderne.

Pas besoin de dire qu’il s’agit du chèque bancaire.

Idrissa KEITA pour GCI

Correspondant particulier de GCI au Mali

