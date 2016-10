FRANCO-ARABE : le ministre Yéro Baldé précise...

Le ministre de l’Enseignement supérieur, Abdoulaye Yéro Baldé a également déclaré qu’ils ont dit simplement « qu’on a besoin d’une certaine restructuration dans certaines filière comme la médecine, la pharmacie, l’odontostomatologie, le tourisme et la langue arabe. ‘’ On n’envoie pas des boursiers en première année, et cela c’est pour cette année seulement !’’, poursuit, l’ex-1er vice-gouverneur de la BCRG.

Sur la même lancée, il dira et assurera que les étudiants des classes de deuxième et troisième années ont repris le chemin de la fac et, que l’année prochaine, les bacheliers de l’option franco-arabe seront orientés dans les filières arabes des universités publiques.

Le ministre, Yéro Baldé a ensuite souligné qu’ils vont plus « renforcer la filière arabe parce que l’arabe est une langue très importante, c’est une langue internationale. Raison pour laquelle nous voulons mettre en place tous les outils pédagogiques pour que l’arabe rouvre l’année prochaine en première année », a-t-il conclu.

Léon KOLIE pour GCI