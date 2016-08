INTERDICTION DES MOTOS TAXIS: le rétropédalage des autorités

Quatre jours après l'interdiction à Conakry et dans ses périphéries de la pratique de l'activité de taxis-motos; des revendications et négociations qui en ont suivi, entre les autorités et les syndicats des conducteurs de ces engins, le ministre des transports Oyé Guilavogui est revenu sur sa décision, en allant dans le sens de la réglementation.