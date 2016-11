INTERCONNEXION: les experts réfléchissent à Brazzaville

Les points sur lesquels debattront les experts en télécommunications d'Afrique Centrale ont figuré au menu des échanges entre le Ministre congolais des Poses et Télécommunications, Léon Juste Ibombo et le secrétaire général adjoint de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC), Andrés Edu MBA MUKUY, ce lundi 21 novembre 2016, à Brazzaville.