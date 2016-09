INSECURITE A DIXINN-KALOUM : La CECIDE et COGINTA financent dix ONG

Ce mercredi, 7 septembre 2016, cérémonie de remise solennelle des fonds de subvention à dix associations de lutte contre la criminalité et la délinquance dans les communes de Kaloum et Dixinn. Le projet intitulé Partenaires pour la sécurite en Guinée est une initiative de la CECIDE et COGINTA en collaboration avec le département américain, Partners Global et Partners West Africa du Sénégal, vise la réforme de la police au service des citoyens.