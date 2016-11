INSECURITE A CONAKRY ET A L’INTERIEUR : Le ministre Kabèlè Camara se prononce

Les attaques routières et à main armée refont surface dans la capitale guinéenne comme à l’intérieur du pays. Le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile , Me Abdoul Kabélé Camara, invité de l’émission les ‘’Grandes Gueules’’ de la radio privée ‘’Espace FM’’ de ce mardi, 15 novembre 2016, a révélé au micro de nos confrères que : « parmi , les 14.000 agents dont dispose la police nationale, il n’y a que 3000 qui ont une formation digne de ce nom . C’est pourquoi, nous sommes confrontés à ces fléaux de banditisme actuel à Conakry comme à l’intérieur pays »