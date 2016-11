INFO MEDIA : Orange leader de la téléphonie célèbre ses 9 ans en Guinée

Orange leader de la téléphonie célèbre ses 9 ans en Guinée

Après 9 ans d’opération dans le pays, Orange Guinée demeure le leader incontesté de la téléphonie et occupe une place très importante dans le quotidien des guinéens.

Malgré un environnement télécom fortement concurrentiel, Orange a su s’imposer et relever de nombreux défis :

- Arrivé comme 4e entrant, Orange a su se hisser à la position de leader avec plus de 58% de parts de marché volume et près de 5,8 millions clients

- seul opérateur à couvrir l’ensemble des 304 chefs-lieux de sous-préfectures

- plus grand réseau de distribution d’Orange Money pour être plus près des populations partout en Guinée

- Internet haut débit mobile 3G disponibles dans tous les chefs-lieux de préfectures et sous-préfectures d’ici fin 2016

- Seul opérateur certifié ISO 9001 version 2008 et Top Employers 2016 pour la qualité de sa politique de ressources humaines.

Ces performances sont rendues possibles, d’une part, grâce à la compétence et à l’adhésion de tous les salariés à la vision de la filiale ; d’autre part, elle est liée à la poursuite des investissements d’Orange dans le pays qui se chiffrent à près de 5.000 milliard de Francs Guinéens depuis 2007 permettant d’offrir des services de qualité à la majorité de la population pour ainsi les connecter à leurs essentiels.

Ces investissements entrent également dans le cadre de la politique de proximité de l’opérateur. Au-delà du réseau et des antennes, Orange a déployé plus de 50 000 points de vente y compris les kiosques Orange Money pour être au plus près des clients et leur apporter services là où ils vivent.

Enfin, Orange Guinée continue d’œuvrer à l’amélioration des conditions de vie et de travail dans les domaines de l’éducation, de la santé.

A travers sa Fondation, Orange a procédé l’inauguration de deux villages Orange, à Dabiss (préfecture de Boké) et à Nona (préfecture de Nzerekore). Composés d’une école, un centre de santé, d’un forage, ces infrastructures constituent un réel soulagement pour les populations bénéficiaires. A cela il faut ajouter le lancement du programme numérique consistant à la remise aux élèves de 30 établissements scolaires de kits composés chacun de 50 tablettes et 2 serveurs ; ou encore le don de matériel de santé pour les centres de santé des villages construits.

Les célébrations entamées le 1er Novembre sont une occasion pour Orange de remercier ses clients pour leur fidélité et leur confiance sans cesse renouvelées.

« Notre vocation est de les servir en leur offrant des produits et services de qualité, innovant avec le meilleur rapport qualité-prix. C’est donc pour célébrer avec eux qu’Orange lance la semaine généreuse avec promos surprises chaque jour jusqu’au 7 novembre »

A propos d’Orange Guinée

Arrivé en 4e position sur le marché du mobile en Guinée, Orange est aujourd’hui leader du secteur avec plus de 50% des parts de marché, et plus de 5 millions de clients. L’opérateur possède la plus large couverture réseau, avec l’ensemble des 304 sous-préfectures couvertes, et les 33 préfectures couvertes par le réseau 3G+. Il est le précurseur du mobile banking en Guinée suite au lancement d’Orange Money. Orange Guinée est également le seul opérateur certifié à la norme ISO 9001 version 2008, et récemment certifié Top Employer Africa 2017.

Pour plus d’informations rendez-vous sur notre page web www.orange-guinee.com, ou pour nous suivre sur Facebook www.facebook.com/orange.guinee ou sur Twitter : www.twitter.com/orangeguinee_gn.

A propos d'Orange

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 40 milliards d'euros en 2015 et 154 000 salariés au 30 septembre 2016, dont 95 000 en France. Présent dans 29 pays, le Groupe servait 256 millions de clients dans le monde au 30 septembre 2016, dont 194 millions de clients mobile et 18 millions de clients haut débit fixe. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses clients au cœur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent bénéficier pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit.

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre sur Twitter : @presseorange.

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.

