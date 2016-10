INFO MEDIA : Les ''Bons plans Internet'' Orange

Aujourd’hui uniquement, Jeudi 6 Octobre, surfez encore plus longtemps sur le meilleur réseau 3G+ de la Guinée en profitant du Bon Plan Internet sur le Pass Smart plus 1,5 Go! Pour le prix d’un 1,5 Go, soit 32.000 GNF, vous en recevez deux soit donc 3 Go valables 1 semaine.