INFO MEDIA : Les Bons Plans d'Orange

Aujourd’hui uniquement, Jeudi 13 Octobre 2016, surfez encore plus longtemps sur le meilleur réseau 3G+ de la Guinée en profitant du Bon Plan Internet sur le Pass My Friends!

Pour le prix d’un Pass My Friends acheté, soit 2000 GNF, vous en recevez deux soit donc 200Mo valable 24H.

En plus vous recevez 2 fois le bonus associé : 100 SMS.

Orange vous invite à en profiter pour rester in et connecté encore plus longtemps avec vos potes sur Facebook, Snapchat, twitter et autres réseaux sociaux grâce à la meilleure qualité internet sur le plus grand réseau en Guinée!

N’attendez pas: achetez votre pass sur *222#Ok ou sur http://pass.orange-guinee.com

