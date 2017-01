INFO MEDIA :La famille Orange ? 6 millions de clients !

En ce début d’année 2017, Orange Guinée a le plaisir d’annoncer à l’ensemble des guinéens avoir passé la barre de 6 (six) millions d’abonnés !

C’est aussi l’occasion pour Orange Guinée d’annoncer à tous qu’elle a relevé son pari :la totalité des sous- préfectures en Guinée est couverte désormais par la 3G+ d’Orange, seul opérateur à proposer une couverture totale du territoire en sus de la 3G+.

Avec 54% de part de marchés, Orange Guinée confirme ainsi son leadership.

Cette performance n’aurait pu être possible sans la confiance de l’ensemble des clients, l’engagement de ses partenaires mais aussi le travail acharné des équipes orange.

Aujourd’hui, la densification du réseau continue afin de pouvoir offrir aux plus petits

hameaux, villages, bourgades le meilleur de la technologie, des services et produits simples, innovants et répondants surtout à leurs attentes.

A titre d’exemple, les dernières localités couvertes, NAFADJI (Dinguiraye), FARANTA (Mamou), DJOULABAYA (Mali) ou encore WOLOLA (Kankan), ou les habitants n’ont plus besoin de parcourir des kilomètres pour être en contact avec leurs proches vivants dans les différentes régions du pays ou même à l’extérieur ; rester en contact grâce aux appels mais aussi à l’internet.

Orange Guinée, au- delà de cette densification réseau, entend poursuivre ses efforts d’amélioration continue des services proposés, pour offrir à chaque guinéen, où qu’il soit, une expérience clients incomparable.

L’ensemble des salariés d’Orange Guinée présentent les meilleurs vœux à tous.

A propos d’Orange Guinée

Arrivé en 4e position sur le marché du mobile en Guinée, Orange est aujourd’hui leader du secteur avec plus de 50% des parts de marché, et plus de 6 millions de clients. L’opérateur possède la plus large couverture réseau, avec l’ensemble des 304 sous-préfectures couvertes, et les 33 préfectures couvertes par le réseau 3G+. Il est le précurseur du mobile banking en Guinée suite au lancement d’Orange Money. Orange Guinée est également le seul opérateur certifié à la norme ISO 9001 version 2008, et récemment certifié Top Employer Africa 2017.

