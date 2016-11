INFO MEDIA : 6ème édition du Prix Orange de l’Entrepreneur Social en Afrique et au Moyen-Orient, Palmarès 2016

Conakry, le 22 novembre 2016

6ème édition du Prix Orange de l’Entrepreneur Social en Afrique et au Moyen-Orient, Palmarès 2016

Orange a annoncé le 18 Novembre les lauréats du Prix Orange de l’Entrepreneur Social 2016 en Afrique et au Moyen-Orient lors de la cérémonie des AfricaCom Awards au Cap en Afrique du Sud. Ce Prix, dont la vocation est d’encourager les start-up mettant l’innovation au service du développement du continent africain, s’est étendu cette année au Moyen-Orient et s’est enrichi d’un Prix spécial Contenu Culturel.

L’opérateur a récompensé, pour la 6ème année consécutive, quatre projets innovants favorisant le développement.

L’objectif est de stimuler les initiatives des entrepreneurs plaçant les technologies au service des besoins des populations d’Afrique & du Moyen- Orient.

Ouvert de mai à septembre, l’appel à candidatures a récolté 750 projets innovants. Ces propositions illustrent le potentiel des télécommunications dans le développement du continent africain & du Moyen-Orient, dans les domaines aussi variés que la santé, l’agriculture, l’éducation ou encore l’énergie. Onze projets ont été présélectionnés et présentés sur le nouveau portail d’Orange dédié aux entrepreneurs d’Afrique et du Moyen-Orient, Entrepreneur Club, puis les gagnants ont été élus par un jury composé de médias, investisseurs, institutions et experts d’Orange. Les trois lauréats recevront des bourses de 25 000, 15 000 et 10 000 euros et le lauréat du Prix spécial Contenu Culturel recevra 5 000 euros. Par ailleurs, les finalistes du Prix et celui du Prix spécial Contenu Culturel bénéficieront d’un accompagnement privilégié par l’ONG Grow Movement ainsi que par des experts d’Orange pour une durée de 6 mois. Orange finance aussi le dépôt d’un brevet pour le premier Prix.

Bruno Mettling, PDG d’Orange MEA considère « qu’avec près de 3 500 projets déposés depuis 2011, le POESAM connait un succès croissant, comme en témoignent les 750 dossiers en compétition en 2016. L’écosystème des startups reconnait chaque jour davantage Orange comme un partenaire de référence capable d’accompagner leur développement : 95% des startups lauréates depuis l’origine poursuivent encore leur croissance aujourd’hui. Je les remercie de leur confiance.»

Les projets récompensés cette année sont les suivants :

Le 1er prix a été attribué à MedTrucks, Maroc

MedTrucks a été créé pour accompagner les acteurs de la santé dans le déploiement d’unités mobiles de soins au Maroc et dans les pays émergents.

Le 2ème prix a été attribué à Nanoé, Madagascar

Nanoé a pour ambition de concevoir, expérimenter et diffuser un modèle d’électrification latérale pour l’Afrique afin de répondre aux besoins à court-terme des populations éloignées du réseau.

Le 3ème prix a été attribué à Ma Tontine, Sénégal

MaTontine apporte une solution à la problématique de l’accès aux services financiers tels que les micro-crédits pour les plus démunis à travers l’automatisation d’un système d’épargne traditionnel entre pairs (collègues, voisins, amis) qui existe en Afrique depuis au moins un siècle : la Tontine.

Le 4ème prix, le Prix spécial Contenu Culturel, a été attribué à Bulles Magazine, Côte d’Ivoire

Bulles Magazine est un magazine mensuel dédié au 6-10 ans promouvant la culture africaine. Bulles Magazine est disponible sous 2 formats, l’un papier et l’autre en ligne, accessible à tous les pays francophones à travers le monde.

Les internautes ont également été invités à voter massivement pour choisir leur projet « Coup de Cœur » :

Le projet égyptien FoodoGraphy a été plébiscité avec 80 457 votes sur plus de 390 000 votes en ligne. Foodography est une plateforme en ligne qui vise à mettre en lien des restaurants, hôtels et centres de conférences avec des organismes œuvrant en faveur des plus démunis afin de permettre à ces derniers de récupérer les surplus de nourriture. Un tel système constitue une réponse au gaspillage alimentaire en apportant la possibilité de manger à leur faim pour des segments pauvres de la population.

Et cette année, Orange Guinée a décidé de récompenser les meilleurs projets Guinéens ayant participé au Prix Orange de l’entrepreneur 2016:

Le 1er prix a été remporté par Wakilaré, une entreprise sociale qui a pour objectif de soutenir les handicapés physiques Guinéens vivant de mendicité. Embauchés, formés, ils travaillent dans l’entreprise de fabrication et vente de produits en cuir qu’ils proposent par la suite sur le web s’appuyant ainsi sur le numérique pour du e-commerce et mieux, proposant prochainement le paiement en ligne.

Le 2e prix récompense Agrobusiness Guinée, une plateforme web et mobile permettant aux acteurs du monde rural (agriculteurs, industries agro-alimentaires, acheteurs de produits agricoles, et investisseurs) de créer des liens d’affaires entre eux afin de prendre les meilleures décisions de vente, achat de produits agricoles ou d’investissement.

Le 3e prix a été attribué à nExpression , un réseau social qui interconnecte les Entreprises, les Personnes physiques, les Médias (Radio, Télé, Journal ou Magazine), les Institutions de Formations et Recherches Scientifiques ainsi que les Centres de Documentations (Bibliothèques).

Ces 3 startups recevront très prochainement leurs récompenses au cours d’une cérémonie qui sera organisée au siège d’Orange Guinée.

A propos d’Orange Guinée

Arrivé en 4e position sur le marché du mobile en Guinée, Orange est aujourd’hui leader du secteur avec plus de 50% des parts de marché, et plus de 5 millions de clients. L’opérateur possède la plus large couverture réseau, avec l’ensemble des 304 sous-préfectures couvertes, et les 33 préfectures couvertes par le réseau 3G+. Il est le précurseur du mobile banking en Guinée suite au lancement d’Orange Money. Orange Guinée est également le seul opérateur certifié à la norme ISO 9001 version 2008, et récemment certifié Top Employer Africa 2017.

Pour plus d’informations rendez-vous sur notre page web www.orange-guinee.com, ou pour nous suivre sur Facebook www.facebook.com/orange.guinee ou sur Twitter : www.twitter.com/orangeguinee_gn.

A propos d'Orange

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 40 milliards d'euros en 2015 et 154 000 salariés au 30 septembre 2016, dont 95 000 en France. Présent dans 29 pays, le Groupe servait 256 millions de clients dans le monde au 30 septembre 2016, dont 194 millions de clients mobile et 18 millions de clients haut débit fixe. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses clients au coeur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent bénéficier pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit.

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre sur Twitter : @presseorange.

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.

