IMMIGRATION: l'expérience d'un GI's d'origine guinéenne

Mohamed Kefing Kaba est aujourd'hui Américain à part entière. Sergent au sein des forces armées américaines, il est en poste sur la base américaine de Hamburg en Allemagne. Ses premiers pas en Guinée n'ont toutefois pas été faciles. Car, issu d'une famille modeste. Il a dû batailler dur pour en arriver là. En séjour en ce moment en Guinée, son pays d'origine, ce self made man a voulu partager son expérience de l'immigration avec la jeunesse guinéenne à travers un point de presse. C'était ce lundi à l'école professionnelle de Simbaya. Un témoignage rendu possible grâce à l'initiative du journal scolaire et universitaire ‘’La Plume Plus’’.