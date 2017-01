IMMIGRATION : A quand le départ des ministres mis en cause ?

Depuis des semaines, le front social est en ébullition avec l’accord de réadmission supposé être signé par le Mali. Pourtant, malgré cette déconvenue qui aura créé le mécontentement de la diaspora, les patrons des départements concernés sont encore là.Abdoulaye Diop et Abdramane Sylla siègent encore au gouvernement, bien que mis en cause dans la polémique de l’heure. Le premier en charge des affaires étrangères est celui par qui sera venue la controverse. S’il a maintes fois démenti ne pas avoir rien fait, l’UE et même le Dr Zoumana Sacko du parti CNAS, ont prouvé le contraire, avec un document conséquent.