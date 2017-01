HUMANITAIRE: 33ème anniversaire de la Croix Rouge Guinéenne

La cérémonie commémorative a mobilisé les Comités de la Croix-Rouge présents dans les cinq communes de Conakry, les responsables et élus locaux de la Ville de Conakry et des représentants des partenaires au développement.

Dans son discours, le président de la CRG, Youssouf Traoré a affirmé, que la mission principale de son institution est de prévenir et d’alléger les souffrances des populations guinéennes dans son ensemble.

Il a indiqué, que suite à la déclaration officielle de l’épidémie de la maladie à virus Ebola en Guinée, en mars 2014, par les autorités sanitaires du pays, la C-RG a, pour répondre à cette situation préoccupante, déployé sur tout le territoire national, plus de 3.500 volontaires pour réaliser les activités selon les cinq piliers de la riposte.

«Forte de son réseau de plus de 17.124 volontaires actifs et de son ancrage communautaire, la CRG a très tôt affiché ses ambitions de sauver des vies, promouvoir la santé et le bien-être des communautés.

Face aux nombreux besoins des personnes vulnérables dans notre pays, la CRG essaie d’apporter des réponses grâce aux efforts conjugués des partenaires du mouvement, dont entre autres, le Comité International de la Croix-Rouge (CICR), la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge (FICR), la Croix Rouge Danoise, les Croix Rouges de la Grande Bretagne, de la France, de la Suisse, des Etats-Unis d’Amérique», a souligné M. Traoré.

Le président de la CRG a mis un accent particulier sur le soutien du gouvernement guinéen, à travers le Ministère de la Santé, ainsi que les organismes du Système des Nations Unies en Guinée, tels que l’OMS, l’UNICEF, le PNUD, l’UNFPA, le PAM, l’OIM, la FAO, MSF, l’Union Européenne (UE), les Ambassades du Japon, de la France, de la Chine, d’Espagne et des Etats-Unis d’Amérique.

«Lors du récent cas d’épidémie de la maladie à virus Ebola que notre pays a connu, la solidarité de tous ces partenaires et le soutien du gouvernement ce sont avérés indispensables pour aider la CRG à occuper la place qu’elle mérite, et à jouer efficacement son rôle d’auxiliaire des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire et des situations d’urgence et de catastrophe», a-t-il reconnu. Youssouf Traoré n’a pas occulté les efforts des volontaires. «C’est le lieu aussi d’adresser toutes nos reconnaissances aux volontaires et à tous les partenaires pour leur soutien passé, présent et à venir».

Estimant que beaucoup reste encore à faire, le président de la CRG a lancé un appel vibrant à l’Etat guinéen, aux institutions, aux entreprises locales et aux personnes de bonne volonté, afin «d’aider la Croix-Rouge Guinéenne pour qu’elle réponde efficacement aux vulnérabilités croissantes des populations, face auxquelles nul ne doit rester indifférent».

A rappeler, que la Croix-Rouge Guinéenne (CRG) a été créée le 26 janvier 1984, suite au tremblement de terre survenu à Koumbia, dans la préfecture de Gaoual, le 23 décembre 1983, comme seule société nationale Croix-Rouge auxiliaire des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire et des situations d’urgences.

A noter, que la fête s’est achevée par la remise d’un don à la Mosquée de Kobaya, composé de 40 nattes et de 17 cartons de savon, et des prières pour la réussite des opérations de la CRG sur le terrain.

