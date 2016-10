ASSEMBLEE NATIONALE : ouverture officielle de la session budgétaire annuelle

Dans son allocution d’ouverture, le président de l’assemblée nationale Claude Kori Kondiano, a déclaré que « c’est un moment crucial de la vie de la nation où l’exécutif et le législatif engagent solidairement leurs responsabilités sur la politique budgétaire et monétaire à mettre en œuvre au cours de l’année à venir » pour répondre aux aspirations de la population guinéenne.

Il estime que l’examen du budget qui sera soumis à l’examen des députés se fera avec beaucoup de rigueur, de conviction et de réalisme, afin de doter l’Etat d’un « bon budget pour l’exercice des finances 2017 ».

Il a enfin souhaité ardemment que ce travail ardu et méticuleux soit le fruit d’échanges constructifs, de propositions concrètes et réalistes, de choix clairs et courageux, compatibles avec les objectifs de croissance de l’emploi que s’est assignés la Guinée.

Mamadou Aliou DIALLO pour GCI

