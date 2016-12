GUINEE : vaste campagne d’alphabétisation lancée

Cette vaste campagne d’alphabétisation qui va se dérouler sur toute l’étendue du territoire national cette année, ambitionne de réduire sensiblement le taux d'alphabétisme dans le pays, estimé de nos jours à plus de 60%, tous sexes confondus et toutes composantes sociales confondues.

Dans son allocution, le ministre Ibrahima Kourouma a indiqué que cette action du gouvernement guinéen, se donne l’objectif prioritaire de former à travers cette campagne d’alphabétisation, plus de 200 mille personnes dans tout le pays. A son avis, pour cette première journée, plus de 113 mille Guinéens sont déjà inscrits dans le but de recevoir les cours d’alphabétisation.

« Je vous annonce aussi que les manuels scolaires devant être utilisés pour l'apprentissage, contiennent des signes voltaïques (signes et symboles d'apprentissages inventés en Haute Volta, actuel Burkina Faso) pour faciliter la compréhension des signes aux apprenants », a-t-il dit.

Le chef de département en charge de l’éducation pré-universitaire a également déclaré que la Guinée a besoin d'alphabétiser sa population, parce qu’un taux d'analphabétisme très avancé freine pour le développement du pays.

