GUINEE : plus de 295 kg de cocaïne et 4 tonnes de cannabis saisis

Les autorités guinéennes ont procédé vendredi, 4 octobre 2016, à l incinération de plus de 295 kilogrammes de cocaïnes et 4 tonnes de cannabis, dans la haute banlieue de la capitale guinéenne. Cette importante quantité de drogue et de stupéfiants saisie par les services de sécurité guinéens à travers les frontières terrestres, maritimes et aériennes de la Guinée, a une valeur marchande est estimée à plus de 120 millions d'euros.