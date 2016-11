GUINEE : plus de 215 millions de dollars pour sauver le fleuve Niger

Une importante réunion se tient depuis le lundi, 7 novembre 2016 dans la capitale guinéenne, en présence des représentants de neufs pays riverains du fleuve Niger. Son objectif est de permettre la réalisation d’un projet de plus de 215 millions de dollars dans le but de sauver le fleuve Niger qui prend sa source sa source à Faranah, à plus de 400 km au sud de la Guinée.