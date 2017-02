GUINEE-ONU: quatre plans de travail annuels signés

Outre Mme la Ministre du Plan et de la Coopération Internationale, plusieurs membres du Gouvernement concernés par les PTA dont entre autres, Mme la Ministre de l’Action sociale, de la promotion féminine et enfance, Mme la Ministre de l’agriculture et le Ministre de la jeunesse ont pris part à la cérémonie qui a également réunis les chefs d’agences du Système des Nations Unies ou leurs représentants et plusieurs partenaires au développement de la Guinée dont les représentants de l’Union Européenne, de l’USAID ainsi les ambassadeurs du Japon et de la France.

Ces PTA qui ont été signés par les membres du Gouvernement et les représentants des quatre agences Représentants du Système des Nations Unies en Guinée à savoir Mr. Edouard Nizeyimana, Représentant, PAM Guinée, Mr. Marc Rubin, Représentant UNICEF Guinée,Mr Lionel Laurens, Directeur Pays, PNUD Guinée et Mr. Cheikh Fall, Représentant UNFPA Guinée sont articulées autour des trois axes d’intervention stratégiques de l’UNDAF 2013-2017 un coût global de 66 millions 279 mille 385 dollars américains. Ce montant est réparti entre les axes comme suit :

- 9 millions 742 mille 970 dollars américains pour les interventions de l’Axe 1 «Promotion de la bonne gouvernance»

- 14 millions 261 mille 213 dollars américains pour l’Axe 2 «Croissance inclusive et opportunités d’emplois»,

- et 39 millions 777 mille 277 dollars américains pour l’Axe 3 Services Sociaux de Base»

- un montant de 2 millions 398 mille 25 dollars américains a été planifié pour les actions de coordination intersectorielle et les charges communes de Programme.

C’est pourquoi Mme Séraphine Wakana, Coordonnatrice du SNU, après avoir invité les agences du Systèmes des Nations Unies à aller vers une programmation conjointe et coordonnée en vue d’appuyer le Gouvernement dans la réalisation des objectifs nationaux de développement a réitéré l’engagement du Système des Nations Unies à accompagner le Gouvernement dans la mise en œuvre du Plan National de Développement Economique et Social (PNDES) 2016-2020 avant d’encourager les Ministères techniques sectoriels impliqués dans la mise en œuvre de ces PTA à redoubler d’efforts pour l’exécution effective de toutes les activités prévues et d’œuvrer pour un suivi régulier de la mise en œuvre de ces PTA en vue de rendre compte de l’atteinte des résultats escomptés au titre de l’année 2017.

Mme Kanny Diallo, la Ministre du Plan et de la Coopération internationale a de son coté, salué l’engagement des partenaires plus particulièrement celui des agences du SNU dans leur appui à l’élaboration et la mise en œuvre du PNDES qui constitue à travers ses différents piliers un cadre de référence pour les partenaires au développement.

La cérémonie de signature a été suivie d’un échange des parapheurs entre Mme la Coordonnatrice du SNU et Mme la Ministre du Plan et de la Coopération Internationale, un photo de famille, un cocktail et un point de presse.

Mamadou Saliou DIALLO pour GCI