GUINEE: la rougeole revient

Face à la presse, le chef de département de la Santé, Dr Abdourahamane Diallo a également rappelé qu’en 2014 en Guinée, on a enregistré 1 cas de poliomyélite à Siguiri. En 2015, 07 cas ont été enregistrés dont 06 à Siguiri et un à Kankan.

Le conférencier a ensuite précisé que « cette épidémie de rougeole est dispersée à travers toute le pays, avec des cas notifiés dans la région de N'Zérékoré (à 1.000 km au sud-ouest de Conakry) vers la frontière guinéo-ivoirienne, dans la préfecture Forécariah à plus de 150 km à l'ouest de Conakry, dans la préfecture de Fria à plus de 150 km nord-est de Conakry, ainsi que dans les préfectures voisines de Conakry et dans le gouvernorat de Conakry ».

Dr Abdourahamane Diallo a souligné que cette maladie est maitrisable par la vaccination à travers les campagnes menées par l'autorité sanitaire et les partenaires au développement :"Nous n'avons enregistré aucun décès et à cet effet, j’invite les populations à se présenter dans les structures sanitaires à l'apparition des signes cliniques’’, a-t-il ajouté.

Le ministre demande aux populations de ne pas retarder pour envoyer dans les formations sanitaires tous les enfants qui présentent les symptômes tels que la fièvre, un rhume notamment, a conseillé le ministre de la Santé.

Léon KOLIE pour GCI

