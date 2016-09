GUINEE : Fin de mission d’une délégation flamande

Dr Yves Niankoye Haba, le directeur général du Centre de Transfusion Sanguine (CNTS), a précisé au micro de nos confrères de la Télévision nationale, que la transfusion est une opération qui coûte très chère et que la Guinée, à elle seule, sans partenaire ne pourrait s’en sortir.

Il a également dit qu’avec cette visite des partenaires à son centre, il pense qu’ qu’il y aura des intentions d’investissement dans le pays et espère qu’ils aideront son centre auprès d’autres investisseurs, « parce que le pays en a vraiment besoin aujourd’hui ».

Quant au chef de la délégation flamande, le ministre de la région flamande de Belgique, et de la Mobilité, des Travaux Publics et du Tourisme, Ben Weyts, il a noté qu’il a visité les locaux du centre accompagné de sa délégation et, à son avis, beaucoup d’efforts ont été fournis par les responsables guinéens : « Mais, le support flamand sera de mettre en place un projet destiné à la formation des médecins guinéens dans notre pays ‘’a-t-il conclu.

Léon KOLIE pour GCI

