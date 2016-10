GUINEE: célébration de la journée des Nations unies dans l’unité d’action

La jeunesse était à l’honneur à travers le sous thème national ‘’Jeunesse et Paix’’, choisi avec minutie par le gouvernement et les différentes agences et organisations des Nations unies évoluant en Guinée.

L’occasion a été mise à profit par la Coordination du Système des Nations unies en Guinée, pour ouvrir les portes de ses différentes agences à travers des stands d’exposition et de vulgarisation de leurs activités dans le pays, à la Bluezone de Kaloum. Une cérémonie solennelle présidée par le premier ministre Mamadi Youla, en présence de la représentante résidente du système des Nations unies, Madame Séraphine Wakana, de plusieurs membres du gouvernement, diplomates et autres partenaires au développement.La coordinatrice du SNU a déclaré à cette occasion que ‘’ la célébration de cette journée est toujours un moment important et historique dans les relations entre l’Organisation des Nations Unies et les 193 États membres au sein desquels figure la Guinée depuis le 12 décembre 1958'’. Elle a souligné avec intérêt que : «Soixante-dix ans après sa création, l’Organisation des Nations Unies demeure un phare pour toute l’humanité. Chaque jour, l’Organisation nourrit les affamés et loge les personnes contraintes de quitter leurs foyers. L’Organisation vaccine des enfants qui, autrement, seraient morts de maladies évitables. L’Organisation défend les droits de l’homme pour tous, sans distinction de race, de religion, de nationalité, de sexe ou d’orientation sexuelle»

Madame Wakana a estimé que ces dernières années, à l’orée de l’échéance des Objectifs du millénaire pour le développement, l’ONU s’est particulièrement distinguée dans des actions contre la faim, la pauvreté, le changement climatique et aussi et surtout dans des actions pour l’assistance aux réfugiés et les migrants, la promotion des droits de l’homme, la promotion de l’égalité des sexes et la consolidation de la paix.

C’est pourquoi, le Système des Nations unies en Guinée saisit l’occasion de cette journée pour remercier l’ensemble de ses partenaires nationaux et internationaux, et souligner le rôle déterminant des différents partenariats qui ont permis aux guinéens de lutter contre la fièvre à virus Ebola qui est sur le point d’être définitivement vaincue en Guinée, a rappelé la Coordinatrice.

Le premier ministre guinéen Mamadi Youla a, pour sa part salué l’engagement des Nations unies aux côtes de la Guinée sur plusieurs domaines du développement socio-économique. Mais aussi son appui constant dans sa marche démocratique. Il a rassuré le Système des Nations Unies en Guinée que « le gouvernement continuera d’œuvrer en synergie avec lui pour l’éradication définitive de cette pandémie et pour amorcer le développement inclusif et durable, gage de bien être pour l’ensemble des populations guinéennes. » Afin que les 17 objectifs pour le développement durable paraphés et ratifiés par l’ensemble des pays membres des Nations unies, en septembre 2015, dont la Guinée puissent être progressivement et effectivement mis en œuvre. Un défi qui est une responsabilité collective et surtout individuelle pour chaque pays. Le premier ministre était accompagné notamment des ministres de la justice, garde des sceaux, de l’Action sociale de la promotion de la femme et de l’enfant, et de celui de l’économie numérique.

La célébration La journée des Nations unies en Guinée s’est poursuivie par la visite des membres du gouvernement aux différents stands d’exposition, animés par les agences et organisations suivantes: PNUD, UNICEF, OMS, ONUSIDA, UNFPA, HCDH, OIM, UNDSS, FAO, UNV, UNHCR, UNOPS. Toutes les organisations sœurs ont célébré dans l’unité d’action cet événement avec un sens partagé des idéaux communs de paix, liberté et développement pour toutes les nations et tous les peuples. La troupe de percussions Tyabala des jeunes en situation difficile récemment intégrés, ont animé avec brio cette commémoration universelle.

La journée s’est terminée par un cocktail à l’hôtel Noom, où étaient invités les ambassadeurs et chefs de mission de diplomatiques accrédités auprès de la Guinée et les hauts cadres de l’Etat. Rappelons enfin que cette célébration avait commencé par des activités récréatives et sportives organisées par la FUNSA, (la fédération des associations locales du personnel), qui ont eu le samedi 22 octobre, aux termes desquelles, L’UNICEF a remporté le trophée de Basket-ball.