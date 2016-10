GUINEE AN 58 : l’heure du « sursaut politique »

Dès l’entame de son adresse à la nation, le président Alpha Condé se veut reconnaissant des faits historiques accomplis par ses illustres devanciers, notamment Sékou Touré, qu’il cite particulièrement. Puis il s’engage aussitôt dans son souci politique de l’heure : l’unité et la réconciliation nationales.

Le président Alpha condé invite les guinéens à « tirer les leçons de notre passé commun, pour défendre les valeurs de la démocratie et de l’état de droit, et d’œuvrer pour l’entente et la cohésion sociale. » Un credo qui se profile dans l’ensemble de son message à la nation, avec des moments forts comme lorsqu’il déclare : «notre gouvernement jouera un rôle de premier plan pour fédérer toutes les énergies indispensables à notre marche en avant. C’est pourquoi j’encourage le Premier ministre à s’approprier le travail de la Commission de la réconciliation nationale et préparer un calendrier réaliste pour la mise en œuvre des recommandations de celle-ci en relation avec nos différents partenaires. » On veut bien le croire, mais c’est à l’ouvrage que son gouvernement et lui seront jugés par des Guinéens de plus en plus exigeants, car ayant été bien souvent politiquement abusés. Seule la mise en chantier effective de ces promesses politiques feront la différence et conduiront l’action présidentielle vers la crédibilité.

Cette adresse est pourtant exceptionnellement porteuse d’espoir, par la nature profonde de son expression, qui paraissent comme autant de promesses sincères, qui ne demandent quà être saisies comme de vraies opportunités pour changer la situation sociopolitique guinéenne. Surtout, quand il affirme : « Je souhaite vivement à notre classe politique et à notre société civile de bannir dans leurs discours et actes, toutes attitudes susceptibles d’engendrer la discorde, la haine ou la violence. Car nous avons l’impérieuse obligation morale et patriotique d’offrir une meilleure image de notre compétition politique, de forger notre jeunesse, nos éducateurs et notre presse à une culture du débat citoyen, à une saine compétition débarrassée de tout langage susceptible d’engendrer les germes de la division. »

Une proclamation solennelle de cette ampleur mérite bien le détour.

Maria de BABIA pour GCI

