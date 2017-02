Guinée: Alpha Condé accueilli par un pays en crise

Si les partisans inconditionnels du président Condé ont tenu à réserver un accueil historique à leur héros, du côté des quartiers favorables à l'opposition notamment à Koloma- Cosa- Bambeto, c'était une toute autre histoire. Routes barricadées, pneus brûlés jets de pierres et échauffourées avec les forces de l'ordre. La route Leprince pratiquement deserte!

L'autre spectacle qu'offre la capitale guinéenne, ce sont ces scènes d'embouteillages dans les stations-services à cause de la pénurie de carburant qui frappe le pays depuis plus de 72 heures. Cette crise a entraîné une flambée des prix sur le marché noir. De 8 à 17.000 GNF ! Ajouté à cela, la grève des syndicats et celles des élèves, le nouveau président de l'UA a du pain sur la planche.

Salématou DIALLO pour GCI