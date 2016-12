GUINEE : Alpha Condé à son tour en Turquie

Lors de la récente visite du président turc en Guinée, plusieurs accords de partenariat avaient été signés avec la Guinée dans plusieurs domaines, notamment dans la défense, les transports aériens et terrestres avec la promesse d’octroi d’une cinquantaine de bus à Conakry. Même si la plupart de ces promesses et accords tardent à se matérialiser, la visite du président Condé s’inscrit dans la suite logique du réchauffement de l’axe de coopération Conakry-Ankara, qui a été commencé lors du récent sommet Turquie- Afrique.

Cette visite qui a officiellement débuté ce mardi 27 décembre, sera l’occasion pour Alpha Condé de rencontrer les différentes autorités turques et le président Erdogan qu’il avait reçu en mars dernier à Conakry. En effectuant ce déplacement avec son ministre de la défense, celle de l’économie et celle des affaires étrangères, accompagnés d’une centaine d’hommes d’affaires, le message est clair : le président guinéen entend pousser de façon étroite la coopération entre les deux pays et faire profiter pleinement à la Guinée de l’expertise de la Turquie, un pays émergent membre du G20 et dont le modèle économique a inspiré le respect ces deux dernières décennies.