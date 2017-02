GREVE DES ENSEIGNANTS : le point des négociations

A l'invitation du président de la république, Chef de l'Etat, Alpha Condé, les syndicats du système éducatif et les centrales syndicales, le gouvernement et le patronat se sont retrouvés en vue de solutions à la grève en cours. L’entretien s’est déroulé en présence du premier ministre, chef du Gouvernement, Mamady Youla, des membres du Gouvernement et du Cabinet de le présidence de la république.