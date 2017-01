GRANDE INTERVIEW GCI : Avec Thierno Saidou Diakité

Au lendemain de la nomination des membres du COCAN (Comité de l’Organisation de la Coupe d’Afrique des Nations Guinée-2023) par le président de la république, Alpha Condé, le consultant sportif, Thierno Saidou Diakité connu dans les milieux du cuir rond guinéens pour son indépendance d'esprit et la pertinence de ses analyses, a accordé une interview exclusive aux sites paternaires ‘’ GCI et Lematinguinee.com’’ au cours de laquelle, il s’est largement exprimé sur la mission à laquelle, les membres du COCAN seront confrontés pour combler les attentes nationales et enfin, sur la question de ne pas avoir nommé parmi les membres de ce comité de pilotage. Intéressant…