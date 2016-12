GRAND MARCHE BRIQUI MOMO : des femmes révoltées contre l'arbitraire

Selon certaines sources, cette manifestation est due du fait que lors de l’inauguration de ce nouveau grand marché de la capitale guinéenne , le samedi , 10 décembre dernier , le président Alpha Condé dans son discours inaugural, avait annoncé que les étals de cet espace, seraient offerts gracieusement aux femmes.

Mais, quelques jours après, que face à une répartition jugée corrompue et contradictoire de la promesse tenue par le numéro un guinéen, les femmes se sont révoltées et se sont mises à vraiment contester. Les femmes de Dabondy n’ont pas tardé d’exprimer largement leur ras-le-bol. Il aura fallu l’intervention rapide du gouverneur de la ville de Conakry, les généraux Mathurin Bangoura, gouverneur de la ville de Conakry, Ibrahima Baldé du Haut commandement de la gendarmerie nationale, et de certaines autorités de la commune de Matam pour calmer les esprits.

Léon KOLIE pour GCI

© 2016 GuineeConakry.Info