GCI KIOSQUE : Pourquoi les experts se sont-ils trompés sur Trump?

Les sondeurs ne se sont pas trompés autant qu'on le croit, selon Christian Bourque, vice-président directeur et associé chez la firme de sondage Léger Marketing, en entrevue sur ICI RDI. Il précise que les sondages avaient noté un faible écart, réduit à la marge d'erreur (3 points) entre les deux candidats dans certains États-clés comme la Virginie, la Caroline du Nord ou le Michigan.

Et si vous vous fiez aux 10 derniers jours de la campagne électorale, la plupart des sondages disaient : " Attention! Trump remonte! "

Il souligne aussi qu'il faut être plus prudent dans l'analyse des sondages. Il rappelle que ces sondages traitent des données recueillies quelques jours auparavant, et qu'il est difficile de prédire l'avenir à partir des résultats du passé. « Donc, il y a toujours là un certain écart », ajoute-t-il.

Le taux de participation, le « cauchemar des sondeurs »

« Quand on a commencé le dépouillement du vote par anticipation, et c'est un peu le cauchemar des sondeurs, on voyait que le vote des Noirs, par exemple, était en baisse dans certains États-clés », explique Christian Bourque.

Il explique que le taux de participation des électeurs a un effet direct sur la « qualité prédictive » des sondages. Il souligne qu'il est impossible pour les sondeurs de prévoir si les gens vont aller voter ou non. « Pour nous, toutes choses étant égales par ailleurs, indique M. Bourque, si tout le monde a la même volonté d'aller s'exprimer aux urnes, voici quel devrait être le résultat. »

Ils vont s'exprimer dans les sondages, mais ils ne vont pas s'exprimer dans l'urne. Ça rend notre travail plus difficile.

La mobilisation de l'électorat de Trump

Les sondeurs ont sous-estimé la mobilisation d'une partie de l'électorat favorable à Trump, croit Julien Tourreille, chercheur à la Chaire Raoul-Dandurand de l'Université du Québec à Montréal (UQAM).Tous les gens qui observaient cette élection-là, moi-même inclus, pensaient que Trump ne serait pas capable de mobiliser l'électorat, parce qu'il n'avait pas d'équipe. Il n'avait pas beaucoup d'argent.

Vincent Boucher, chercheur en résidence à la Chaire Raoul-Dandurand, a lui aussi été surpris des résultats de cette élection. « On n'a pas vu venir la victoire républicaine dans des États comme la Pennsylvanie, le Wisconsin et le Michigan, où l'avance démocrate semblait assez bonne. On donnait les démocrates gagnants dans ces États, le mur de feu démocrate depuis les présidentielles de 92 surtout, précise-t-il. Assez surprenant! »

M. Boucher note que la classe ouvrière blanche de la Rust Belt (berceau des industries lourdes dans le nord-est du pays) a donné son vote au candidat républicain. « La classe ouvrière blanche s'est sentie dépossédée ces dernières décennies, dit-il, en raison des changements économiques qui ont eu lieu sur la scène internationale, des délocalisations qui ont frappé ces États dans les secteurs de l'acier, de l'automobile et des mines. Et son discours protectionniste a beaucoup plu à ces gens-là. »

Ce qu'on attend de voir aussi, c'est si l'électorat démocrate est resté à la maison en se disant que la victoire de Mme Clinton était déjà acquise.

Vincent Boucher

Si les experts ont eu tant de difficulté à prédire l'issue de ce scrutin, c'est notamment parce que cette campagne a été tout à fait inédite.

Déjà lors des primaires, de nombreux analystes prédisaient que Donald Trump serait vite éjecté de la course. « On avait une théorie qui disait que ce sont les partis qui décident du candidat à l'élection présidentielle. Le fameux The party decides a été un peu tourné en dérision avec l'élection de Trump à la tête du Parti républicain », explique Vincent Boucher.

Il précise que les experts se basent beaucoup sur les sondages et sur les projections du Collège électoral, elles-mêmes inspirées des sondages. « C'est la matière première qu'on a pour évaluer les campagnes », souligne-t-il.

Les spécialistes s'appuient aussi beaucoup sur l'histoire des campagnes présidentielles américaines.

La candidature de Donald Trump était tellement atypique et on avait deux candidats très impopulaires auprès de l'électorat. C'est très rare dans les élections présidentielles, et ça nous donnait peu de [références] comparables.

Vincent Boucher observe que l'un des seuls modèles à avoir prédit la victoire de Trump est celui du Los Angeles Times. « C'est peut-être vers ça qu'il faut se tourner pour comprendre ce qui n'a pas été bien fait d'un côté, et ce qui a été bien fait de l'autre », dit-il.