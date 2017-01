GCI 2017: Bonne et Heureuse Année

Comme le temps change ! Comme le temps passe! Comme chacun tous les jours, sent l'espace se remplir ou se vider, au rythme de ses satisfactions ou de ses déceptions! Les années se poursuivent, se chassent ou s'installent avec des sorts divers et différents. GCI souhaite à tous un nouvel an faste, enrichissant pour tous, avec des expériences qui apportent à tous plus que le sourire, le rire! Car rire, c'est vivre dit-on bien souvent. GCI souhaite à tous ses visiteurs amis: SANTE, SUCCES, SERENITE, EN 2017 !!!