GABON : le président Ali Bongo prête serment

Il est prié par Madame Marie-Madeleine Mborantsuo, la présidente de la Cour constitutionnelle de « prendre place dans le fauteuil de président de la république et de chef de l’Etat. » Il jure de « consacrer toutes ses forces au bien du peuple gabonais, en vue d’assurer son bien-être (…) de respecter et de faire respecter la loi et l’état de droit (…) de remplir ses charges et d’être juste envers tous.» La Cour prend acte du serment et le renvoie à « ses lourdes charges.»

Redessiner l’avenir