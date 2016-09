GABON : Des disparus et des perdus de vue !

Une situation kafkaïenne entretenue par les ambitions présidentielles d’Ali Bongo et de Jean Ping prêts à découdre au propre comme au figuré ; même si le Gabon se fissurait encore plus.

L’objectivité piétinée

Entre Ping qui veut recompter les voix, surtout ceux du Haut Ogoué et Bongo qui veut en finir avec cette présidentielle qui n’en finit pas de finir, l’observateur le mieux averti est vraiment plongé au cœur de l’absurde. Ici la vérité est noyée, l’objectivité piétinée et la contestation revendiquée. On s’en fout de demain, on veut vivre l’instant présent coûte que coûte.

Tout le monde se dit préoccupé, la France est la première à s’inquiéter d’être « sans nouvelles » d’une dizaine certains de ses compatriotes binationaux depuis les derniers événements survenus à Libreville et dans plusieurs grandes villes gabonaises. Des disparitions, sources de supputations catastrophistes qui aggravent l’anxiété dans ce calme volatile qui souffle peu à peu sur Libreville éprouvée.

La complotite

Comme si tout ce drame ambiant ne suffisait pas, voilà que surgit en épouvantail, ‘’la complotite’’, cette arme fatale pour ‘’abattre’’ Ping, désormais clairement accusé d’être en intelligence avec l’extérieur pour déstabiliser le Gabon. On aura tout entendu en si peu de temps ! Cette présidentielle gabonaise n’a malheureusement pas encore fini de dérouter…

