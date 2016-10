FRIA: la ville "industrielle" abritera les demi- finales des jeux universitaires de Guinée

L'annonce a été faite ce mercredi 28 septembre 2016, lors d'une conférence de presse tenue à Conakry par des cadres du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, organisateur des jeux universitaires. Zénab Camara, chef de cabinet et Maurice Togba Haba, responsable du sport universitaire au sein dudit ministère, ont saisi l'occasion pour expliquer les enjeux et le déroulement des jeux universitaires 2016.