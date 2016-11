ECONOMIE: Forum sur la mobilisation des ressources intérieures

C'est le Ministre du Budget Mohamed Lamine Doumbouya qui a fait la première présentation portant sur l’Evolution récente de l’Economie guinéenne et perspectives sectorielles avec deux panelistes Idrissa Thiam, Ministre Conseiller à la Présidence et Albert Teufack, Chef Economiste Région Afrique de la Banque Mondiale sous la modération de Mr Carlos Lopes (Ancien Secrétaire Exécutif de la Commission Economique pour l’Afrique).

Ce Forum qui sera officiellement lancé par le Président Alpha Condé cet après-midi, réunis tous les acteurs de la vie socioéconomique et politique et sociale de la Guinée, les partenaires au développement de la Guinée dont le Système des Nations Unies représenté au plus haut niveau par Mme la Coordonnatrice du Système des Nations Unies, Mme Séraphine Wakana accompagné du Directeur Pays PNUD Guinée, Mr Lionel Laurens qui fait partie des panélistes de la 6ème session plénière de Samedi matin qui va porter sur les réformes et actions à poursuivre ou à mettre en œuvre pour améliorer la Gouvernance des ressources intérieures.

Les discussions qui ont suivi la présentation du Ministre du Budget ont permis aux panélistes et différents intervenants de soulever plusieurs questions liées à la diversification de l’économie guinéenne à travers l’exploitation et la transformation des matières premières issues des ressources minières, hydrauliques et agricoles. Il a été également question de modernisation des techniques d’exploitation agricole, d’amélioration du climat des affaires et d’investissement dans son ensemble et de fonds catalytiques pour mobiliser plus de ressources pour engager des investissements majeurs.