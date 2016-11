FORUM ECONOMIQUE DE CONAKRY: pour un nouveau plan de développement

À l'entame de son propos, le ministre du budget a expliqué que ce forum fait suite à une série d’activités initiées par le gouvernement, à travers le ministère du budget, dont les ateliers sur le secteur informel et sur la cotisation foncière unique (CFU) et les Etats généraux de l’administration des impôts, qui ont vu la participation des acteurs publics civile et des partenaires techniques et financiers.

Pour le ministre du budget, ce forum revêt un double défi pour son département qui est à l'initiative de l'événement. Il s'agit non seulement d'évaluer la situation afin de parvenir à une mobilisation optimale des ressources intérieures ; mais en plus leur utilisation efficiente en faveur du développement. Pour cela explique le ministre, le forum aura pour objectif de partager des expériences sur les différentes stratégies, sur les réformes et actions à mettre en œuvre pour atteindre ce but.

Au-delà de cet aspect, il s'agira en plus, selon le ministre du budget de '' faire le diagnostic du cadre institutionnel et opérationnel des entités publiques, notamment les régies de recettes mais aussi du secteur réel (entreprise, banque, assurances, etc.) afin de situer les différents enjeux, défis et contraintes de mobilisation des ressources intérieures'' a renchéri M. Doumbouya.

L'enjeu du côté du ministère du plan se résume à la mise en place d'un plan global de relance économique qui s'appuie, selon le ministre du plan, sur une méthodologie bien établie avec des objectifs clairs. D'éminentes personnalités du monde de la finance et de l'économie sont attendues à Conakry, lors de ce forum, c'est le cas de la venue annoncée de Carlos Lopes, ex-secrétaire exécutif de la commission économique pour l'Afrique (CEA).

Mamadou Aliou DIALLO pour GCI

© 2016 GuineeConakry.Info