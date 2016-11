FORUM: "Aux Guinéens de poser le véritable diagnostic!", dit le président Alpha Condé

La capitale guinéenne Conakry, a abrité ce jeudi 10 novembre, l'ouverture du forum international sur la mobilisation et l'utilisation efficaces des ressources intérieures. Cette cérémonie a connu la mobilisation de plusieurs grandes personnalités du domaine de l'économie et de la finance. C'est le cas, entre autres, de Carlos Lopes, ex secrétaire exécutif de la communauté économique Africaine (CEA), d'Albert Zeufac, chef économiste, région Afrique de la Banque mondiale.