FONCTION PUBLIQUE: un syndicaliste accuse le ministre Sékou Kourouma

Dans sa déclaration, il est revenu sur le cas des fonctionnaires engagés en 2015 et non pris en charge par l'État.

" Depuis 2015, des fonctionnaires engagés ont fait une série de manifestations au cours desquelles, le Président de la République, Alpha Condé a invité trois ministres à régulariser ce dossier. Un procès-verbal a été fait à cet effet. Ce procès-verbal a été signé par deux des représentants de ce collectif et par trois ministres de la république, à savoir Sékou Kourouma, Mohamed Diaré et Albert Damantang Camara.

A la suite de cela, Sékou Kourouma a mis en place une commission de travail, pour le recensement de ses fonctionnaires engagés non pris en charge, pour la vérification de leurs diplômes et avec attestation des différentes universités. Ce qui est grave, après ce travail, Sékou Kourouma est en train de ‘’chanter’’ au peuple de Guinée, devant la jeunesse qu’il y a 1200 faux diplômes. Mais, où le bât blesse, aujourd’hui, il est incapable de produire la liste des 1200 diplômes et il a eu à dire, qu’il va poursuivre les uns et les autres. Alors jusqu’ici, il n’y a pas eu de poursuite. Ce qui est regrettable… », a relaté Mamady Magassouba.

Et révèle comment, selon lui, le ministre a fabriqué une liste parallèle «des jeunes ont produit une liste de 3000 et quelque, après dépouillement de faux diplômes. En complicité avec les faux cadres pour régulariser ce dossier, Sékou Kourouma a produit une liste parallèle mais, sur cette liste parallèle, le rapporteur de ce dossier seul, a inséré 291 dossiers. Aujourd’hui, ils ont constitué une liste parallèle de plus de 4000 et quelques dossiers en remplacement de la liste faite par la commission. C’est pourquoi d’ailleurs, nous avons fait une série de manifestations devant la Primature, devant la Fonction Publique et devant l’Assemblée nationale. A l’issu de notre rencontre, le ministre nous avait demandé de faire un mémo qu’on lui avait déposé et détourné au départ par les agents de la Fonction Publique. Et, pour une seconde fois, ce mémorandum lui a été déposé main à main. Mais, jusqu’à date, cette affaire n’a pas eu de suite favorable…. » regrette le syndicaliste.

La situation au sein du département de la fonction publique est extrêmement explosive. Cependant, concernant le cas des fonctionnaires engagés et non pris en charge et la question de la nouvelle grille salariale, les syndicalistes devront aussi éviter des accusations gratuites et prouver de manière factuelle leurs différentes affirmations. Ce qui pour le moment, est loin d’être évident, si l’on ne veut pas verser dans un populisme facile.

Mamadou Aliou DIALLO avec lematinguinee pour GCI

© 2016 GuineeConakry.Info