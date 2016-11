UE-GUINEE: lancement du projet-pilote d’enregistrement

Un événement majeur, dans une région où la question de l’enregistrement des faits d’état civil que sont les naissances, les mariages et les décès, est vraiment préoccupante. A N’Zérékoré comme dans les préfectures de Guéckédou, Beyla, Lola, Yomou et Macenta, cette problématique se pose avec acuité, ce qui explique pourquoi, le ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation a initié ce projet qui va s’attaquer aux racines de la situation, pour la changer fondamentalement.

En fait, ce projet-pilote qui durera deux ans, sera mis en œuvre grâce à un budget de 1,41 million d’euros, cofinancé par l’Union Européenne à 85% et l’UNICEF pour 15%. Il s’inscrit dans le cadre du Programme d’appui sectoriel à la décentralisation et la déconcentration financé par l’Union européenne. Il constituera une espèce de plateforme expérimentale couvrant six préfectures de la Guinée forestière, dont l’objectif est la réforme pour l’amélioration et la modernisation du système de l’état civil, une des priorités du ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation. Plus de 400.000 familles bénéficieront des activités planifiées dans le cadre de ce projet-pilote, soit plus de 2,7 millions de personnes de la région de N’Zérékoré.

Le Directeur National de l’état civil, M. Kaba va présenter le contexte et les objectifs du projet, tandis que M. Alexandre Cole, le Chef de la Cellule de gestion du Fonds Européen de Développement ‘FED) insistera sur l’accompagnement de l’Union Européenne à travers l’UNICEF, pour la réalisation efficiente du projet-pilote, qui est en somme le quatrième résultat attendu du Programme d’Appui Sectoriel à la Décentralisation et à la déconcentration (PASDD) en Guinée.

Pour le Ministre de tutelle, M. Bouréma Condé qui préside cette cérémonie officielle : « Ce projet a une telle portée que chacune des villes de la Guinée aurait aimé l’accueillir. C’est un ambitieux chantier qui est le fondement de la reconnaissance de la citoyenneté et de tous les droits qui s’y rattachent.» C’est pour lui, souligne-t-il un «moment de soulagement et de satisfaction». Le ministre Condé a rassuré les partenaires que «le gouvernement jouera efficacement sa partition.»

Le Chef de la Délégation de l’Union européenne en Guinée, M. Gerardus GIELEN, a déclaré devant les populations de N’Zérékoré que pour l’Union Européenne : «Non seulement l’enregistrement des faits d’état civil constituent le fondement de la citoyenneté, mais en plus, il contribue à la consolidation de la démocratie.» Il s’agit d’un outil basique de tout Etat moderne. En plus, cette initiative présente au final l’avantage d’éviter au gouvernement les nombreux recensements à l’occasion des différents scrutins. Un état civil fiable simplifie les procédures et permet de réaliser des économies substantielles au niveau national. M. Gielen dans une métaphore très applaudie a comparé le projet au départ à «un cheval maigre, faible, mais courageux » qu’il faudra indubitablement «engraisser, puis entraîner, pour qu’il devienne grand et fort pour le bien du pays.»

Le Représentant adjoint de l’UNICEF, M. Guy Yogo a dit sa conviction que : «le défi sera relevé grâce à un partenariat confiant et fructueux avec les communautés concernées, qui impliqueront associations, mosquées, églises et écoles dans la sensibilisation et la mobilisation pour matérialiser l’enregistrement des faits d’état civil comme une pratique citoyenne.»

Ce projet-pilote est finalement la concrétisation de la reconnaissance des droits élémentaires des enfants et des familles, par l’Etat guinéen et l’accomplissement d’un grand pas dans le respect des Droits de l’Homme. Le Gouvernement, l’Union Européenne et l’UNICEF sont unis autour de ce projet-pilote pour en faire un modèle dont la replicabilité sera facilité par l’engagement et la participation communautaire.

Une conférence de presse a permis aux nombreux journalistes présents de poser des questions intéressantes sur le projet-pilote et ses perspectives en Guinée.

Justin MOREL Junior

© 2016 GuineeConakry.Info